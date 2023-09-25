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В октябре в России появятся новые купюры

Новости. Экономика
20:30, 25 Сентября 2023
фото: Adobe Stock

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Банк России запланировал в будущем месяце презентацию двух новых купюр.

Банк России в октябре запланировал презентацию новых банкнот достоинствам 1000 и 5000 рублей, рассказал в интервью «Известиям» заместитель председателя ЦБ Сергей Белов. Купюры будут иметь больше защитных элементов, но сохранят цветовую палитру, сообщил он. По словам Белова, «Гознак» уже приступил к печати дензнаков. Эту информацию приводит forbes.ru.

«По традиции проведем совместную пресс-конференцию с „Гознаком“. Банкноты современные — в духе мировых трендов», — сказал Белов. По его словам, модернизированные банкноты будут иметь больше защитных элементов, чем обновленные ранее банкноты номиналом в 100 рублей. Он пояснил, что это общий принцип — «чем выше номинал, тем сложнее защитный комплекс».

Белов рассказал, что новые достопримечательности, которые попали на купюры, отбирались экспертными группами. Сейчас на 1000-рублевой купюре изображены достопримечательности Ярославля (памятник Ярославу Мудрому, часовня на фоне кремля и др.), а на 5000-рублевой — знаковые места Хабаровска, в том числе памятник графу Николаю Муравьеву-Амурскому и мост через Амур.

В августе 2022  года Белов сообщал, что на банкноте 1000 рублей могут появиться достопримечательности Приволжского федерального округа и Нижнего Новгорода: виды на Нижегородский кремль, здание Нижегородской ярмарки, Чкаловскую лестницу, здание Госбанка, стадион «Нижний Новгород», памятник Максиму Горькому, реку Волгу. На банкноте 5000 рублей могут изобразить знаковые места Уральского федерального округа и Екатеринбурга: дом Севастьянова, плотину пруда на реке Исеть, панорамный вид Екатеринбурга и др.

Белов также сообщил о завершении работы экспертной группы по модернизации банкноты 500 рублей. Она будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и может поступить в обращение в 2024 году. Летом 2022 года ЦБ презентовал обновленную сторублевую купюру. С банкноты убрали квадригу Аполлона на здании Большого театра. На новой сторублевой купюре изображены символы Москвы — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, парк «Зарядье» и здание МГУ на Воробьевых горах. Оборотная сторона банкноты украшена Ржевским мемориалом Советскому Солдату.

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