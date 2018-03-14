В ООН назвали самую счастливую страну мира

Организация опубликовала доклад The World Happiness Report, в котором оценила 156 стран мира по показателям ожидаемой продолжительности жизни, социальной поддержке, коррупции и другим.

Самой счастливой страной мира, согласно этим данным, стала Финляндия, сообщают "Известия".

"Финляндия впервые достигла первого места в данном отчете. Норвегия, лидировавшая в прошлом докладе, опустилась на второе место", - говорится в докладе.

В топ-10 лучших также попали Австралия, Швеция, Новая Зеландия, Нидерланды, Канада, Швейцария, Исландия и Дания.

"Северные страны, занимающие верхушку данного рейтинга, показали, что они создали действительно хорошие условия для жизни людей. Индекс счастья в опросе происходит от здорового количества как личной свободы, так и социального обеспечения, что перевешивает, например, тот показатель, что жители этих стран платят одни из самых высоких налогов в мире", - сказал генеральный директор научно-исследовательского института счастья в Копенгагене Мейк Викинг, передает ТАСС.