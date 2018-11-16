В Пенсионном фонде рассказали о порядке получения социальных льгот предпенсионерами

Граждане предпенсионного возраста начнут получать социальные льготы, в том числе, льготы по диспансеризации и повышенный размер пособия по безработице за пять лет до выхода на пенсию.

Отмечается, что пятилетний льготный период будет актуален и в случаях, когда пенсия назначается в соответствии с достижением определенного возраста и выработки спецстажа.

Категориям граждан, рамки пенсионного возраста которых не изменятся в 2019 году, предпенсионные льготы также будут предоставлены.

"Например, многодетные мамы с пятью детьми смогут рассчитывать на льготы начиная с 45 лет, то есть за пять лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет)", –сообщили в ведомстве.

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