09:44, 16 Ноября 2018
В Пенсионном фонде рассказали о порядке получения социальных льгот предпенсионерами
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Граждане предпенсионного возраста начнут получать социальные льготы, в том числе, льготы по диспансеризации и повышенный размер пособия по безработице за пять лет до выхода на пенсию.
Отмечается, что пятилетний льготный период будет актуален и в случаях, когда пенсия назначается в соответствии с достижением определенного возраста и выработки спецстажа.
Категориям граждан, рамки пенсионного возраста которых не изменятся в 2019 году, предпенсионные льготы также будут предоставлены.
"Например, многодетные мамы с пятью детьми смогут рассчитывать на льготы начиная с 45 лет, то есть за пять лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет)", –сообщили в ведомстве.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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