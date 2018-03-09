В Пентагоне уверены, что подлодки США смогут уничтожить Россию

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Председатель стратегического командования ВС США заявил, что США способны ответить на любою атаку с российской стороны.
Такое заявление генерал Джон Хайтен сделал в ходе бюджетных слушаний в комитете Палаты представителей по вооруженным силам, пишет "Газета.ру". Видеозапись его выступления опубликована на сайте комитета.
"Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом", — сказал Хайтен.
По его словам, кроме массированной атаки на США, российская сторона не в состоянии предпринять что-либо, на что бы не смог ответить Вашингтон.
"Кстати, они (Россия — Газета.Ru) не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути", - добавил генерал.
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