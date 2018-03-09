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Новости. Политика
15:42, 09 Марта 2018
фото: ФОТО: Jason Reed/Reuters

В Пентагоне уверены, что подлодки США смогут уничтожить Россию

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Председатель стратегического командования ВС США заявил, что США способны ответить на любою атаку с российской стороны.

Такое заявление генерал Джон Хайтен сделал в ходе бюджетных слушаний в комитете Палаты представителей по вооруженным силам, пишет "Газета.ру". Видеозапись его выступления опубликована на сайте комитета.

"Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом", — сказал Хайтен.

По его словам, кроме массированной атаки на США, российская сторона не в состоянии предпринять что-либо, на что бы не смог ответить Вашингтон.

"Кстати, они (Россия — Газета.Ru) не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути", - добавил генерал.

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Комментарии

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Неравнодушный
2018-03-09 17:24:36
Не зря деньги американского народа прожрали... Оправдали своё существование, дебилы.
goo
2018-03-09 17:19:16
Хаха, это просто смешно. Американские чиновники никогда не нападут на страну, где учатся и живут их дети!
однозначно
2018-03-09 16:53:52
Надо Худилайнена взад возвращать. У него есть знакомый командир ядреного ракетоносца. У Артурчика только рыбник с морсом.
кир
2018-03-09 17:14:25
однозначно, Худи перекроет газовую трубу, когда наступит время "ч".
vatnik
2018-03-09 16:38:55
Насмешили. Их подлодки как на ладони.
Гость
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