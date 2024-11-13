СМИ: три страны НАТО разрешили дальние ракетные удары по России

По данным СМИ, Франция, Британия и США разрешили Украине наносить удары дальнобойными ракетами по России.

Три страны НАТО, составляющие костяк альянса: США, Франция и Великобритания, разрешили Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS, SCALP и Storm Shadow по территории России. Эту информацию, как пишет тг-канал Mash, распространили издания New York Times и Le Figaro.

По словам американских чиновников, ракеты могут быть использованы против российских войск в Курской области. Под удар попадают территории сразу нескольких российских регионов на юго-западе страны, возле границы с Украиной. Между тем, не все в Белом доме одобряют такой шаг.

По данным Reuters, ракеты могут быть применены уже в ближайшие дни.