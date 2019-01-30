В Петрозаводск приедет программист, принимавший участие в создании "ВКонтакте" и Telegram

В математический клуб ПетрГУ приедет программист Андрей Лопатин, который участвовал в создание соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram.

"В четверг, 31 января, состоится необычное занятие в нашем математическом клубе. К нам в гости заглянет уникальный человек - двукратный чемпион мира по программированию, тренер команд чемпионов мира СПБГУ, создатель ВКонтакте, Telegram Андрей Сергеевич Лопатин", - отмечается в паблике Института математики и информационных технологий ПетрГУ.

Встреча состоится в 17:00, ауд. 271.

"Обязательно приходите! Будет чрезвычайно интересно!" – отметили в университете.

По данным портала "Собака", преподаватель математико-механического факультета СПбГУ Андрей Лопатин в начале "нулевых" в команде с братом Павла Дурова Николаем два года подряд выигрывал студенческий чемпионат мира по программированию ACM-ICPC. Затем занял должность заместителя технического директора социальной сети "Вконтакте", а после — генерального директора мессенджера Telegram. В 2014 году он уже в качестве тренера привел к победе в том же соревновании студентов матмеха, в очередной раз закрепив лидирующие позиции российских программистов на мировом рынке.