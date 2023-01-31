В Петрозаводск завезли растения и фрукты с 12 карантинными вредителями

В 2022 году Россельхознадзор выявил 12 видов карантинных вредных организмов продукции, которую привезли для продажи в Петрозаводске.

В прошлом году Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило 12 видов карантинных вредных организмов в 133 случаях, сообщили в ведомстве.

Так, калифорнийский цветочный трипс нашли в партиях горшечных цветов, срезов цветов, рассаде цветочных культур. Происхождение растений - Нидерланды, Эквадор, Московская, Ленинградская и Оренбургская области. Белая ржавчина хризантем выявлена в партии среза цветов из Нидерланд. Персиковая плодожорка была обнаружена в персиках, абрикосах происхождением Турция. Восточная плодожорка выявлена в партиях айвы из Узбекистана и Азербайджана. Бурую монилиозную гниль обнаружили в персикахв, нектаринах, сливах, черешни и Сербии, Молдовы, Турции, Азербайджана и Узбекистана. Средиземноморская муха «приехала» в Петрозаводск на мандаринах происхождением ЮАР. Калифорнийская щитовка выявлена в партиях яблок из Узбекистана и РФ. Тутовая щитовка обнаружена в партиях киви из Ирана. Амброзия трехраздельная выявлена в партиях подсолнечника продовольственного из Краснодарского края и Алтайского края. Амброзию полыннолистную нашли в партиях подсолнечника из Краснодарского края. Дынная муха обнаружена в партиях дыни, происхождение Узбекистан, а вирус коричневой морщинистости плодов томата - в партии томатов из Ростовской области.

Указанные карантинные объекты относятся к карантинным объектам с высоким фитосанитарным риском и отсутствуют на территории республики, отметили в Управлении.

В случае обнаружения на территории Карелии карантинных объектов или признаков, указывающих на их наличие, жителей республики просят обращаться в отдел фитосанитарного надзора по адресу: г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 22, тел. 8(8142)56-60-40, (8142)56-60-90.