В Петрозаводске 12 февраля ожидается небольшой снег

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В Карелии и Петрозаводске в понедельник ожидается снег и метели, сообщает Гидрометцентр.
В Петрозаводске в понедельник ожидается облачная погода, временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный.
Температура ночью -5, -7, днем -2, -4.
В районах Карелии будет облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой, по юго-западным районам местами умеренный снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный.
Температура ночью -4, -9, по северным районам местами -13,-18; днем -1, -6, на севере местам до -9.
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