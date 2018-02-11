В Петрозаводске 12 февраля ожидается небольшой снег

В Карелии и Петрозаводске в понедельник ожидается снег и метели, сообщает Гидрометцентр.

В Петрозаводске в понедельник ожидается облачная погода, временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный.

Температура ночью -5, -7, днем -2, -4.

В районах Карелии будет облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой, по юго-западным районам местами умеренный снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный.

Температура ночью -4, -9, по северным районам местами -13,-18; днем -1, -6, на севере местам до -9.