В Петрозаводске арендаторы-должники лишатся земли

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Администрация Петрозаводска расторгает договоры аренды земельных участков, по которым имеется задолженность перед муниципальным бюджетом.
Мэрия Петрозаводска подвела предварительные итоги претензионно-исковой работы по взысканию задолженности с арендаторов-неплательщиков.
В текущем году специальная комиссия мэрии провела 13 заседаний, на которых была рассмотрена задолженность на общую сумму 29,14 млн руб. На сегодняшний день в бюджет Петрозаводского городского округа поступило 1,41 млн руб. По оставшейся задолженности продолжается претензионно-исковая работа, в том числе рассматривается возможность расторжения договоров аренды.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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