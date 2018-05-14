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Новости. Общество
10:25, 14 Мая 2018

В Петрозаводске арендаторы-должники лишатся земли

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Администрация Петрозаводска расторгает договоры аренды земельных участков, по которым имеется задолженность перед муниципальным бюджетом.

Мэрия Петрозаводска подвела предварительные итоги претензионно-исковой работы по взысканию задолженности с арендаторов-неплательщиков.

В текущем году специальная комиссия мэрии провела 13 заседаний, на которых была рассмотрена задолженность на общую сумму 29,14 млн руб. На сегодняшний день в бюджет Петрозаводского городского округа поступило 1,41 млн руб. По оставшейся задолженности продолжается претензионно-исковая работа, в том числе рассматривается возможность расторжения договоров аренды.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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