В Петрозаводске арендаторы земельных участков задолжали мэрии около 40 миллионов рублей

Администрация города расторгает договоры аренды земельных участков, по которым имеется задолженность.

В мэрии отчитались о работе с нерадивыми арендаторами, которые задолжали в этом году городу 37,7 миллионов рублей. Как рассказали в администрации Петрозаводска, в комитете градостроительства и землепользования регулярно проводятся заседания комиссии по мобилизации и обеспечению поступлений арендных платежей в бюджет города. По итогам 34 заседаний комиссии в казну поступило 7,9 миллионов рублей. По оставшейся задолженности в 29,8 миллионов рублей продолжается претензионно-исковая работа.

По данным администрации Петрозаводска, самым действенным методом борьбы с нерадивыми арендаторами является расторжение договоров аренды земли. В результате проводимых совместно с Министерством имущественных и земельных отношений мероприятий (по 100 договорам), направленных на прекращение арендных правоотношений с арендаторами-неплательщиками, было расторгнуто 56 договора аренды.

"Освобожденные в результате расторжения договоров аренды земельные участки выставляются на торги в случае, если они могут выступать предметом аукциона в соответствии с требованиями действующего законодательства. Часть арендаторов, заинтересованных в использовании земельных участков, погашает задолженность в добровольном порядке и, опасаясь в дальнейшем утраты прав на землю, старается вовремя вносить арендную плату", - отметили в мэрии.

Узнать о своих долгах по аренде земельного участка можно в муниципальном казенном учреждении Петрозаводского городского округа "Петрозаводский центр учета имущества" (г. Петрозаводск, пр. Ленина, 2, каб. 317А, тел. 71-35-44; каб.327, тел.71-35-61).