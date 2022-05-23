В Петрозаводске дети-заключенные сдали экзамен по математике

У подростков, заключенных в петрозаводском СИЗО, началась пора выпускных экзаменов.

Как сообщили в УФСИН Карелии, ученики 9 класса, находящиеся в следственном изоляторе Петрозаводска, приступили к сдаче экзаменов. Подростки сдали итоговую аттестацию по математике, на очереди — экзамены по русскому языку, географии и обществознанию.

Аттестовали несовершеннолетних, находящихся в СИЗО, преподаватели петрозаводской школы № 26. Педагоги этой школы уже не первый год помогают малолетним заключенным получать образование.

«Попадая в следственный изолятор, подростки продолжают образование в учебно-консультационном пункте учреждения. В специально оборудованном учебном классе проходят уроки по той школьной программе, которую ребята осваивали на свободе. Здесь же проводятся итоговые экзамены, ход которых контролируют учителя школы», — прокомментировал заместитель начальника СИЗО-1 Владимир Никифоров.