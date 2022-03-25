В Петрозаводске голодные утки бросаются на людей, решивших их покормить

Птицы ждут горожан с едой у Утиного пруда в столице Карелии.

В паблике «Живой Петрозаводск» петрозаводчанка разместила фото и видео уток, поджидающих горожан у ТЦ «Лотос Плаза», где располагается утиный пруд.

«Утки рядом с Лотос Плазой и правда голодны. А напали на меня два селезня: они так и норовили поесть с руки. А пока я насыпала крупу на ладонь, они подпрыгивали на месте… Женщина рядом со мной начала кормить птиц хлебом, и один из селезней напал на неё. Она не успевала кусочки отламывать», — комментирует автор фото.

Петрозаводчанка призывает горожан последовать ее примеру и накормить птиц.

Ранее сообщалось, грозная птица наведалась в школу в Карелии.