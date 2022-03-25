В Петрозаводске голодные утки бросаются на людей, решивших их покормить

Птицы ждут горожан с едой у Утиного пруда в столице Карелии.
В паблике «Живой Петрозаводск» петрозаводчанка разместила фото и видео уток, поджидающих горожан у ТЦ «Лотос Плаза», где располагается утиный пруд.
«Утки рядом с Лотос Плазой и правда голодны. А напали на меня два селезня: они так и норовили поесть с руки. А пока я насыпала крупу на ладонь, они подпрыгивали на месте… Женщина рядом со мной начала кормить птиц хлебом, и один из селезней напал на неё. Она не успевала кусочки отламывать», — комментирует автор фото.
Петрозаводчанка призывает горожан последовать ее примеру и накормить птиц.
Ранее сообщалось, грозная птица наведалась в школу в Карелии.
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