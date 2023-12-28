В Петрозаводске изменится схема движения транспорта

Изменится схема движения транспорта в крупном районе карельской столицы.
В Петрозаводске с 19 января изменится схема движения транспорта на Древлянке, сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска.
Так, грузовым автомобилям будет запрещено ездить по улице Сыктывкарской улице на участке от Лесного проспекта до улицы Чкалова.
Изменения призваны повысить безопасность водителей и пешеходов.
Администрация карельской столицы призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и правилами дорожного движения.
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