В Петрозаводске изменится схема движения транспорта

Изменится схема движения транспорта в крупном районе карельской столицы.

В Петрозаводске с 19 января изменится схема движения транспорта на Древлянке, сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска.

Так, грузовым автомобилям будет запрещено ездить по улице Сыктывкарской улице на участке от Лесного проспекта до улицы Чкалова.

Изменения призваны повысить безопасность водителей и пешеходов.



Администрация карельской столицы призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и правилами дорожного движения.