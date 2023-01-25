С понедельника, 13 февраля, движение по Лососинской набережной будет ограничено, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

По информации АО «ПКС-Тепловые сети», с 13 февраля в Петрозаводске изменится схема движения транспорта на Голиковке. Проезд автомобилей будет закрыт на участке Лососинской набережной от Стадионного моста до улицы Маршала Мерецкова. Временные неудобства связаны с реконструкцией сетей теплоснабжения. На период производства работ на участке Лососинской набережной от улицы Калинина до Стадионного моста организуют двустороннее движение. Проезд к домам № 7, 9, 11, 13, 15 и 17 будет доступен со стороны улицы Володарского.

ГИБДД призывает граждан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также заранее планировать пути объезда.

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