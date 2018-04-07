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Новости. Общество
09:00, 07 Апреля 2018

В Петрозаводске к Дмитриеву домой нагрянули двое лжежурналистов и показали фото из уголовного дела

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Глава карельского отделения "Мемориала" Юрий Дмитриев сообщил, что вечером 6 апреля к нему домой пытались попасть двое мужчин, они представились журналистами и показали ему с планшета фотографии его дочери из материалов уголовного дела, в рамках которого его обвиняли в изготовлении детской порнографии.

По словам Дмитриева, один из посетителей был с камерой, второй был с ноутбуком, названное им СМИ он не запомнил. Сначала они спросили его, что он чувствует после освобождения, затем спросили, зачем он делал фотографии своей приемной дочери без одежды.

Он объяснил им, что делал это, чтобы контролировать физическое состояние дочери. После этого мужчина с планшета стал показывать ему "эти снимки, которые хранились только в прокуратуре". Дмитриев, по его словам, пытался их задержать, один из посетителей вступил с ним в борьбу и потерял при этом деталь от микрофона. Они ушли и пообещали, что к нему еще придут.

Дмитриев вызвал полицию, пишет "Дождь",

Ранее горсуд Петрозаводска оправдал историка по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Судья Марина Носова назначила ему наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы. С учетом времени, проведенного в СИЗО, фактически наказание продлится три месяца. Оглашение приговора проходило в закрытом режиме. Прокурор Петрозаводска Елена Аскерова требовала приговорить историка к девяти годам колонии строгого режима.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-04-07 11:00:44
Судя по примитивному и наскоро состряпанному вранью этого "историка", Верховному Суду будет о чем сомневаться на предмет невиновности.
stranger
2018-04-07 10:25:01
Сколько у нас негодяев? Поневоле вспомнишь фразу Максима Горького сказанную нашим вошь дям: "С негодяями и сам стал негодяем..."
grigorjev
2018-04-07 10:22:10
Здесь и в других случаях прямое нарушение Уголовного кодекса. Где охранители права? Бездействуют! Ведь участковый сообщил Дмитриеву, вчера, что придет к нему в понедельник!!!!!! Это не идиотизм. Это пособничество. То есть прямое нарушение Уголовного кодекса России.
однозначно
2018-04-07 09:50:41
Ко мне домой вчера нагрянул бармалей. Пытался сфотографировать меня для журнала здоровья. Получив отказ, стал показывать фиги после чего убежал, бросив окурок беломора
goo
2018-04-07 10:55:23
однозначно, для начала тебя должен оправдать суд. Можешь начинать квест прямо сейчас, катай анонимку и жди гостей.
Гость
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