В Петрозаводске к Дмитриеву домой нагрянули двое лжежурналистов и показали фото из уголовного дела

Глава карельского отделения "Мемориала" Юрий Дмитриев сообщил, что вечером 6 апреля к нему домой пытались попасть двое мужчин, они представились журналистами и показали ему с планшета фотографии его дочери из материалов уголовного дела, в рамках которого его обвиняли в изготовлении детской порнографии.

По словам Дмитриева, один из посетителей был с камерой, второй был с ноутбуком, названное им СМИ он не запомнил. Сначала они спросили его, что он чувствует после освобождения, затем спросили, зачем он делал фотографии своей приемной дочери без одежды.

Он объяснил им, что делал это, чтобы контролировать физическое состояние дочери. После этого мужчина с планшета стал показывать ему "эти снимки, которые хранились только в прокуратуре". Дмитриев, по его словам, пытался их задержать, один из посетителей вступил с ним в борьбу и потерял при этом деталь от микрофона. Они ушли и пообещали, что к нему еще придут.

Дмитриев вызвал полицию, пишет "Дождь",

Ранее горсуд Петрозаводска оправдал историка по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Судья Марина Носова назначила ему наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы. С учетом времени, проведенного в СИЗО, фактически наказание продлится три месяца. Оглашение приговора проходило в закрытом режиме. Прокурор Петрозаводска Елена Аскерова требовала приговорить историка к девяти годам колонии строгого режима.