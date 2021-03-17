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В Петрозаводске ликвидировали помойку-крысятник после жалобы горожан

Новости. Общество
16:59, 18 Марта 2021
фото: © паблик Вконтакте "Автоспецтранс"
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Регоператор расчистил завалы, образовавшиеся у контейнерной площадки на Древлянке.

Напомним, за три дня во дворе на Древлянке будку с контейнерами завалили мусором. В паблике "Подслушано в ПТЗ" горожанин опубликовал фото, на которых запечатлел, как между домами №№20 и 22 по улице Древлянка "громоздятся кучи мусора".

Как сообщили в пресс-службе регоператора "Автоспецтранс", мусор, складируемый у данной контейнерной площадки, был убран еще вчера, 17 марта.

Кроме того, для поддержания порядка на контейнерной площадке, расположенной у дома №20 по улице Древлянка, 20, завтра, 19 марта, будут дополнительно установлены еще 2 контейнера.

"Во избежание повторения подобных инцидентов по захламлению места накопления ТКО, регоператор просит жителей близлежащих домов выбрасывать ТКО в контейнеры, а не оставлять их на территории контейнерной площадки", - пишут в паблике "Автоспецтранса".

По сообщению регоператора, сейчас прорабатывается вопрос о возможном создании на территории дома №20 по улице Древлянка еще одной контейнерной площадки. Об этом шла речь на сегодняшнем выездном совещании представителей регоператора, ПМУП "Автоспецтранс", "Карелприрода", управляющих организаций - ТСЖ "Дружба-2" (Древлянка, 22, корпус 2) и Карельской лифтовой компании.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Mike
2021-03-18 17:55:08
Наконец-то сделали свою работу, за которую получают зарплату.
Os
2021-03-18 17:41:22
Крыс то хоть в приют для бездомных животных забрали?
ромео
2021-03-18 17:21:46
это мощно!
Надо контейнерную площадку прямо во дворе дома 24 кор 1 поставить, из-за них бардак
Нестор
2021-03-18 17:56:03
ромео, в домах Древлянка 22к.1, к,2, пер Попова 3,5,7 нет контейнерных площадок, они убрали их, а гядят в соседнем дворе.
grisha
2021-03-18 17:06:08
Как раз напротив моего дома. Там всегда (почти) так. С тех пор, как перенесли контейнеры из двора.
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