В Петрозаводске ликвидировали помойку-крысятник после жалобы горожан

Регоператор расчистил завалы, образовавшиеся у контейнерной площадки на Древлянке.

Напомним, за три дня во дворе на Древлянке будку с контейнерами завалили мусором. В паблике "Подслушано в ПТЗ" горожанин опубликовал фото, на которых запечатлел, как между домами №№20 и 22 по улице Древлянка "громоздятся кучи мусора".

Как сообщили в пресс-службе регоператора "Автоспецтранс", мусор, складируемый у данной контейнерной площадки, был убран еще вчера, 17 марта.

Кроме того, для поддержания порядка на контейнерной площадке, расположенной у дома №20 по улице Древлянка, 20, завтра, 19 марта, будут дополнительно установлены еще 2 контейнера.

"Во избежание повторения подобных инцидентов по захламлению места накопления ТКО, регоператор просит жителей близлежащих домов выбрасывать ТКО в контейнеры, а не оставлять их на территории контейнерной площадки", - пишут в паблике "Автоспецтранса".





По сообщению регоператора, сейчас прорабатывается вопрос о возможном создании на территории дома №20 по улице Древлянка еще одной контейнерной площадки. Об этом шла речь на сегодняшнем выездном совещании представителей регоператора, ПМУП "Автоспецтранс", "Карелприрода", управляющих организаций - ТСЖ "Дружба-2" (Древлянка, 22, корпус 2) и Карельской лифтовой компании.