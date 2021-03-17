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Жители района Петрозаводска устроили помойку-крысятник (ФОТО)

Новости. Общество
12:30, 18 Марта 2021
фото: © паблик Вконтакте "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск"
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За три дня во дворе на Древлянке будку с контейнерами завалили мусором.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" горожанин опубликовал фото, на которых запечатлел, как между домами №№20 и 22 по улице Древлянка "громоздятся кучи мусора".

Петрозаводчанин рассказал, что между домами №№20 и 22 по улице Древлянка установлена крытая контейнерная площадка, в которой находятся мусорные баки, но люди туда не доходят, а кидают пакеты с отходами рядом. В результате площадка у будки с контейнерами превратилась в настоящую помойку.

"Снаружи перед будкой громоздятся мусорные кучи объёмом ещё в пару-тройку контейнеров, - написал горожанин. - Позвонил в "051". Те куда-то перевели звонок, там записали мои данные и адрес, поблагодарили. Сутки спустя, вечером в понедельник, картина была та же самая. В среду днём — опять двадцать пять".

По словам петрозаводчанина, территория у его дома "погрязла в сугробах, мусоре и превратилась в крысятник".

На фото запечатлена помойка 14, 15, 17 марта.

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Комментарии

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David .
2021-03-18 12:56:16
Я же говорю Дырянка-гетто! :)
Mike
2021-03-18 12:53:34
Такие крысятники по всему городу. Что делает этот автоспецтранс? Наблюдает из кабинетов?
ромео
2021-03-18 12:38:50
звони в лучшую в городе УО - КЛК.
Они суперспецы, они тебе помогут! Можно еще Слабуновой позвонить
Нестор
2021-03-18 12:33:41
Это потому что сюда несут мусор со всех окрестных домов. От своих домов контейнеры убрали и носят в соседний дом
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