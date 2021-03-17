Жители района Петрозаводска устроили помойку-крысятник (ФОТО)

За три дня во дворе на Древлянке будку с контейнерами завалили мусором.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" горожанин опубликовал фото, на которых запечатлел, как между домами №№20 и 22 по улице Древлянка "громоздятся кучи мусора".

Петрозаводчанин рассказал, что между домами №№20 и 22 по улице Древлянка установлена крытая контейнерная площадка, в которой находятся мусорные баки, но люди туда не доходят, а кидают пакеты с отходами рядом. В результате площадка у будки с контейнерами превратилась в настоящую помойку.





"Снаружи перед будкой громоздятся мусорные кучи объёмом ещё в пару-тройку контейнеров, - написал горожанин. - Позвонил в "051". Те куда-то перевели звонок, там записали мои данные и адрес, поблагодарили. Сутки спустя, вечером в понедельник, картина была та же самая. В среду днём — опять двадцать пять".

По словам петрозаводчанина, территория у его дома "погрязла в сугробах, мусоре и превратилась в крысятник".





На фото запечатлена помойка 14, 15, 17 марта.