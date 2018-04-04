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Новости. Общество
15:07, 04 Апреля 2018
фото: ДТП ПТЗ

В Петрозаводске мужчина пришел на штрафстоянку, проник в одну из машин и забрал документы


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В карельской столице сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пришел на штрафстоянку и проник в один из автомобилей.

Инцидент произошел во вторник днем. Работник штрафстоянки вызвал стражей порядка.

"Работник автостоянки пояснил, что неизвестный гражданин проник на охраняемую территорию, залез в автомобиль и взял оттуда документы, после чего покинул штрафстоянку. Спустя некоторое время мужчина вернулся и предъявил уже взятые из машины документы вместе с квитанцией об оплате штрафа персоналу автостоянки. В процессе общения между работником объекта и гражданином возник словесный конфликт, в ходе которого последний выражался нецензурной бранью из-за своего недовольства в связи с оформленным на него штрафом", - рассказали в региональном отделе Росгвардии.

В ведомстве отметили, что автомобиль, в который залез 30-летний мужчина, действительно ему принадлежит.

"Транспортное средство было эвакуировано на штрафстоянку за нарушение ПДД. Кроме того, у гражданина имеется неоплаченный штраф", - сообщили в отделе.

Сотрудники вневедомственной охраны передали мужчину полиции для дальнейшего разбирательства.

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