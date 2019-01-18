В Петрозаводске мужчина разгромил сауну

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В ночь на 17 января сотрудники сауны не могли справиться с дебоширом, сообщили в Управлении Росгвардии Карелии.
На пульт централизованной охраны поступил сигнал с объекта на улице Володарского, где расположена одна из городских саун. На месте администратор пояснила, что поведение одного из посетителей требует вмешательства.
Мужчина в возрасте около 30 лет в ходе банных процедур пришел в агрессивное состояние. Он сломал в бильярдной кий, перешел на нецензурную лексику и угрожал расправой работникам заведения.
Ущерб, нанесенный действиями злоумышленника, составил 1,5 тысяч рублей.
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