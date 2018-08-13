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Новости. Общество
16:02, 13 Августа 2018
фото: мэрия Петрозаводска

В Петрозаводске на линию вышли 10 подержанных троллейбусов из Петербурга, на очереди еще 30

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Все 10 троллейбусов, безвозмездно переданные Петрозаводску правительством Санкт-Петербурга, вышли на линию, сообщает мэрия карельской столицы.

"Десять троллейбусов, предоставленных Петрозаводску при непосредственном участии губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и благодаря содействию его специального представителя Сергея Катанандова, с сегодняшнего дня приступили к работе на городских маршрутах", - сказано в сообщении городской администрации. 

По словам замглавы Петрозаводска Юлии Мизинковой, обновление подвижного состава троллейбусного управления не только улучшит качество обслуживания пассажиров, но и позволит сократить расходы городской казны. 

"Учитывая то, что все полученные троллейбусы прошли капремонт, после их вывода на линию снизятся потери электроэнергии, а это значительная часть в расходах троллейбусного управления", - отметила она. 


фото: мэрия Петрозаводска

Власти Петрозаводска продолжают переговоры о передаче в карельскую столицу еще одной партии электрических машин из Петербурга. 

"В связи с тем, что Санкт-Петербург продолжает модернизацию своего троллейбусного парка, в скором времени освобождается еще более 30 единиц техники. Мы направили обращение в адрес Георгия Полтавченко о передаче нам этих троллейбусов", - сказала Юлия Мизинкова. 

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Комментарии

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йошкин кот
2018-08-13 17:24:57
налоговая и ССП, не спим! бежим арестовывать...для блага и процветания бюджета?!
Инженер Брунс
2018-08-13 16:38:59
а вот при Ширшиной и ее директоре троллейбусного только пиаракциями занимались, в итоге угробили предприятие
йошкин кот
2018-08-13 17:26:14
Инженер Брунс, а при Ленине вообще троллейбусы по Птз не ездили.
Кирюха непутёвый
2018-08-13 16:29:13
Мирошник то хоть на ходу раздобыла транспорт , не то что некоторые автобусы " мёртвые " притащили .
Гость
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