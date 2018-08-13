В Петрозаводске на линию вышли 10 подержанных троллейбусов из Петербурга, на очереди еще 30

Все 10 троллейбусов, безвозмездно переданные Петрозаводску правительством Санкт-Петербурга, вышли на линию, сообщает мэрия карельской столицы.

"Десять троллейбусов, предоставленных Петрозаводску при непосредственном участии губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и благодаря содействию его специального представителя Сергея Катанандова, с сегодняшнего дня приступили к работе на городских маршрутах", - сказано в сообщении городской администрации.

По словам замглавы Петрозаводска Юлии Мизинковой, обновление подвижного состава троллейбусного управления не только улучшит качество обслуживания пассажиров, но и позволит сократить расходы городской казны.

"Учитывая то, что все полученные троллейбусы прошли капремонт, после их вывода на линию снизятся потери электроэнергии, а это значительная часть в расходах троллейбусного управления", - отметила она.



фото: мэрия Петрозаводска

Власти Петрозаводска продолжают переговоры о передаче в карельскую столицу еще одной партии электрических машин из Петербурга.

"В связи с тем, что Санкт-Петербург продолжает модернизацию своего троллейбусного парка, в скором времени освобождается еще более 30 единиц техники. Мы направили обращение в адрес Георгия Полтавченко о передаче нам этих троллейбусов", - сказала Юлия Мизинкова.

