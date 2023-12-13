В Петрозаводске на месте бывшего ресторана открывается Центр культуры «Петровский»

Свои двери для посетителей центр открывает уже сегодня, 15 декабря.

В Петрозаводске открывается новое ремесленное пространство — Центр культуры «Петровский». Об этом сообщили в паблике Минкультуры Карелии.



Центр открывает свои двери для посетителей уже сегодня, 15 декабря.





Как рассказали в группе, в центре оборудован зал для проведения выставок-продаж изделий мастеров народно-художественных промыслов, кухонная зона для мастер-классов по традиционной карельской кухне, зал для небольших концертов и театрализованных представлений, а также залы по ткацкому мастерству, кружеву и вышивке, прялкам, золотному шитью.





Здесь посетители могут не только увидеть, но и приобрести эксклюзивные изделия ручной работы карельских умельцев.





Ремесленное пространство расположено по адресу ул. Андропова, 1. Режим работы: вт/ср, пт/сб с 10.00 до 18.00 (сб — по предварительной записи), чт с 10.00 до 20.00, вс/пн — выходной. Вход без экскурсии — 200 руб. Справки по телефону: 55-95-00 (доб. 111).