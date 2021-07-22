В Петрозаводске покупатель пытался подсунуть фальшивую купюру продавцам

Бдительные сотрудники магазина «раскусили» злоумышленника, который захотел расплатиться фальшивкой.

В гипермаркете Петрозаводска был задержан гражданин с фальшивой купюрой, сообщает Росгвардия.

32-летний мужчина попытался расплатиться за товар купюрой номиналом в пять тысяч рублей, которая вызвала у сотрудников магазина сомнения в подлинности.

Нарушителя задержали и передали следственно-оперативной группе.

Ранее сообщалось, что в Карелии воришки пытались украсть из магазинов мойку и средство для стирки.