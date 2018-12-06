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Новости. Общество
11:22, 06 Декабря 2018

В Петрозаводске несколько десятков человек выселяют на улицу

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В Петрозаводске собственник многоквартирного дома - "Петрозаводскстрой" попросил жильцов, занимающих жилплощадь по договору коммерческого найма, выкупить комнаты или освободить помещения до 31 декабря 2018 года.

Жильцы дома на Вололдарского, 44, которым грозит выселение, обратились в редакцию "Столицы на Онего" за помощью и пригласили на общее собрание жильцов, где обсуждался вопрос: как не оказаться под Новый год на улице.

Люди, получившие уведомления, - в шоке. Что делать? Куда идти? Кто поможет? – разносилось со всех сторон на собрании у подъезда.

Среди собравшихся были как должники, так и наниматели жилья с чистой историей выплат. Не пришли откровенно неблагополучные, которые, по словам жильцов, тоже занимают квадратные метры в доме в центре города, и те, кто еще не получил уведомление, - такие тоже есть.

"Здесь не живут богатые люди, которые могут выкупить комнату, - сказала одна из участниц собрания Юля, - здесь один-два человека выкупят, да и то влезут в кредиты".

Пенсионерка Нина рассказала, что проживает здесь одна с 1993 года, платит за все услуги исправно: и 458 рублей за съем комнаты "Петрозаводскстрою", и за ЖКХ.

"Коммуналка от 3 до 5 тысяч стоит, - призналась Нина, - зимой однажды было 5600. Живу я одна в комнате 18 кв.м. Мы въехали после 1993-го, поэтому не успели приватизировать. Собственники предлагают выплатить за комнату 760 тыс. Я не знаю, что буду делать. Где мне, одинокой пенсионерке, столько денег взять?"

"Мне реально некуда идти, - кричала девушка Ирина. - У меня две дочки – 17 лет и 12. Ипотеку не дают, так как я мать-одиночка, а материнский капитал я уже частично потратила на обучение старшей дочери. Живу здесь с 1997 года, мужа нет, работаю продавцом-кассиром – зарплата маленькая. И вообще, почему я должна выкупать жилье, в котором живу больше 20 лет?"

Две женщины, которые не захотели представиться, сказали, что работают – одна медиком, вторая педагогом, зарплаты – 16 и 21 тысяча. У каждой из них по двое детей.

"С такими зарплатами ипотеку не дают, - пожаловались сотрудницы бюджетной сферы. - Передали бы нас городу, мы бы комнату приватизировали".

Остальные участники схода жаловались, что собственник за зданием не следит: окна у них гнилые, фонари не горят, ремонт самим делать приходится, проводка плохая, свет отключают, дорогу не убирают, песочницу для детей сделать не допросишься…

"Они просто решили от нас избавиться. Говорят, у них больше проблем от этого общежития, чем дохода", - подытожила одна из участниц собрания.

Редакция "Столицы на Онего" получила комментарий у юриста компании "Петрозаводскстрой" по ситуации с выселением.

Что сказал собственник бывшего общежития на Володарского, 44 и действительно ли у людей есть угроза оказаться на улице, читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кирилл
2018-12-06 12:33:28
приватизация вроде в нулевые только закончилась? о чем раньше думали?
User
2018-12-06 13:00:23
Кирилл, самобытные думать начинают, когда жаренный петух персонально в .опу клюнет, а до этого у них стабильность.
кир
2018-12-06 12:31:25
Раньше всех про выселение жильцов сказал Однозначно, что они за свет не платят. И чего их жалеть?
Кирюха непутёвый
2018-12-06 13:28:56
У людей горе , а ты радуешься иуда :) :)
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