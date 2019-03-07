В Петрозаводске обновят здания и территории бывшего порта

Собственник зданий и территории бывшего Петрозаводского порта на берегу Онежского озера рассматривает возможность их реновации и размещения там выставочного центра.

"Инвестор рассматривает различные варианты использования объектов бывшего Петрозаводского порта, находящихся в его частной собственности, в том числе вариант размещения на земельном участке выставочного комплекса", – говорится в ответе Минэка.

В состав комплекса могут войти ресторан "Фрегат" и одноименная гостиница.

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