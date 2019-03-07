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Новости. Экономика
12:20, 07 Марта 2019
фото: Google

В Петрозаводске обновят здания и территории бывшего порта

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Собственник зданий и территории бывшего Петрозаводского порта на берегу Онежского озера рассматривает возможность их реновации и размещения там выставочного центра.

"Инвестор рассматривает различные варианты использования объектов бывшего Петрозаводского порта, находящихся в его частной собственности, в том числе вариант размещения на земельном участке выставочного комплекса", – говорится в ответе Минэка.

В состав комплекса могут войти ресторан "Фрегат" и одноименная гостиница.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Os
2019-03-07 13:13:53
Здание вокзала не считается памятником архитектуры? А то опять жилой дом на его месте выстроят.
Гость
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