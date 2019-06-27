В Петрозаводске откроется новый ФОК

Новый физкультурно-оздоровительный центр появился на Кукковке, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Физкультурно-оздоровительный комплекс построен на Карельском пр.

На 1450 метрах на двух этажах расположатся тренажерные залы и помещения для занятий разными видами спорта, раздевалки, сауны, современный инвентарь. Возле здания будут предусмотрены детские спортивные площадки, поле для мини-футбола.

Спортивный объект готов принять порядка 1,3 тысячи человек в месяц. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на июль, а уже в августе комплекс примет спортсменов и любителей здорового образа жизни.