Социальный центр «Попечение» накормил первую партию бездомных в столице Карелии.

В минувшее воскресенье, 25 сентября, в Петрозаводске открыли сезон кормления бездомных. Социальный центр «Попечение» поблагодарил всех, кто помог продуктами и волонтеров.

«Кормление проходит до конца мая, если вы тоже хотите помочь, вот постоянный список, что можно принести: одноразовая посуда (глубокие тарелки, большие ложки, чашки, чай, сахар, печенье, сладости к чаю, тушёнка, макароны. А также, пюре, суп и макароны быстрого приготовления, их мы выдаём тем, кто приходит попросить горячий обед в течении недели», — пишут в паблике Центра.

Принести продукты можно с 10.00 до 13.00 ежедневно на улицу Вольная, 1, деревянный домик напротив храма Великомученницы Екатерины.