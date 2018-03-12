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Новости. Экономика
10:09, 12 Марта 2018

В Петрозаводске открываются продажи квартир в жилом комплексе "Иволга"

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На сегодняшний день строительство первого этапа дома уже подходит к завершению, сдача второго этапа запланирована на 1 квартал 2019 года. 

Жилой комплекс "Иволга", расположенный на бульваре Интернационалистов в сердце Древлянки, уже успел порадовать жителей города своей яркостью и оборудованной территорией.

Строительная компания "Баренц Групп" оценила потенциал района и готовится к строительству третьего этапа жилого комплекса "Иволга". Вокруг дома также планируется рассадка сосен и лиственных деревьев. Детская площадка обязательно будет освещена со всех сторон. Парковочных мест хватит для каждого, придомовая территория позволяет разместить большое количество автомобилей.

В самих домах оборудованы большие колясочные, удобные бесшумные лифты KONE, а дизайнерская отделка будет радовать жителей дома каждый день. Планировки квартир проектировались с учетом интереса клиентов от 28 кв.м. до 80 кв. м. Каждый найдет для себя идеальный вариант дома. Строительная компания "Баренц Групп" так же не забывает про полюбившиеся всеми "евродвушки", которых в новой очереди запланировано большое количество. В квартирах предусмотрена высота потолков 2,7 метра, а по полу произведена горизонтально-лучевая разводка системы отопления.

Инфраструктура рядом с комплексом полностью организована для комфортной жизни. Около дома есть тренажерный зал, бассейн и лыжная траса. Сегодня можно с точностью сказать, что ЖК "Иволга" это действительно комплекс, который построен для активных людей.

Помимо спортивных организаций, в шаговой доступности с комплексом детские учреждения:

  • Детские сады №118,19,121, частный детский сад
  • Школы №46,42, университетский лицей

Также рядом много магазинов ("Дикси", "Спар", "Семья", "Магнит") и аптек.

Ждем вас в новом офисе продаж ЖК "Иволга" на Древлянке по адресу: бульвар Интернационалистов д.8. Телефон 331-331.

Или по адресу: пр. Карла Маркса 1а. Так же информацию можно найти на сайте компании или в социальных сетях Баренц Групп в VK и  Баренц Групп в instagram.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
sergo
2018-03-12 11:45:29
Про большое кол-во парковочных мест, это обман. Как только заборы снимут, эти парковочные места займут машины окружающих домов, которые ранее были выгнаны с парковки, которая была на месте этих строящихся домов.
И кстати, проект то изменили. В третьей очереди вместо 9-ти этажного дома, теперь нарисован 16-ти этажный. Муравейник получится тот еще...
gaudealis
2018-03-12 11:35:04
Зная не понаслышке изъяны, с которыми строительные компании Петрозаводска возводят новое жильё, не устаю удивляться: как и почему наш пипл это "хавает"?!
Горожанин
2018-03-12 11:27:33
Что-то тут не видно изобилия парковочных мест. Да и "высотное" строительство напрягает. Можно бы уж и уходить от идеологии "каменных джунглей"
Беня
2018-03-12 11:13:58
Лапота то какая!
https://youtu.be/zdpVUvQpgw4
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