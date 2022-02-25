В Петрозаводске отменили Масленичные гуляния

Запланированные на 6 марта Масленичные гуляния на площади Кирова не состоятся.

Об этом сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

«Друзья, мы приняли решение об отмене Масленичных гуляний, запланированных на 6 марта на площади Кирова. Полагаю, что сейчас не самое подходящее время для такого рода мероприятий. Масленица — домашний праздник, время прихода весны, тепла и новых надежд. Желаю вам провести этот день в кругу родных и близких, за семейным столом», — пишет Владимир Любарский.

Ранее мэр карельской столицы высказался в соцсети о действиях России на Украине.