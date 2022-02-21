Глава Петрозаводска поддержал Путина «в полном объеме, безоговорочно и категорично»

Мэр карельской столицы высказался в соцсети о действиях России на Украине.

Глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский заявил о поддержке решения российского президента Владимира Путина «в полном объеме, безоговорочно и категорично». Об этом градоначальник написал на своей странице в социальной сети «Вконтакте», пояснив, что ему поступают вопросы о его личном отношении к последним заявлениям главы государства, а также об отношении к действиям России и операции, проводящийся в эти часы на Донбассе.

«Я поддерживаю решение президента. Это моя позиция как гражданина России. Поддерживаю в полном объеме, безоговорочно и категорично, — подчеркнул Любарский. — Конфликт, о котором мы говорим, начался не сегодня и не вчера. Он длится уже восемь лет. Я убежден, самое главное сейчас прекратить страдания людей. Уверен, будет сделано все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей Донбасса, жизнь и здоровье которых подвергались угрозе на протяжение всех этих долгих лет».

Вместе с тем, как глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский счел себя не в праве делать какие-либо политические заявления.

«Президент уже все сказал, — пояснил Любарский. — Мои задачи и задачи возглавляемой мной администрации на сегодняшний день сугубо практические. Мы должны оказать гуманитарную помощь беженцам из ДНР и ЛНР, в том числе поддержать волонтеров, которые уже занимаются этой работой».

Как сообщил глава карельской столицы, в Петрозаводске и Медвежьегорске подготовлены 300 мест для приема беженцев. Также пункт временного размещения готова развернуть и Сортавала.