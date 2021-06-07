В Петрозаводске отремонтировали памятник поэту Лаури Летонмяки

В столице Карели восстановили памятник одному из зачинателей советской литературы в республике Лаури Летонмяки.

Памятник на могиле поэта и журналиста Лаури Летонмяки, скончавшегося в 1935 году, открыли на Неглинском кладбище. На торжественном мероприятии присутствовали специалисты, участвовавшие в восстановлении стелы и благоустройстве его территории, представители литературной общественности, учреждений культуры, сообщается на сайте правительства Карелии.

Начальник Управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова выразила благодарность всем, кто не остался безучастным к сохранению памяти Летонмяки, оставившего большой след в политической и культурной жизни республики. Поэт, эмигрировавший в Советскую Россию после поражения рабочей революции в Финляндии в 1918 году, с большим энтузиазмом участвовал в социалистическом строительстве в Карелии.

Заместитель председателя Карельского регионального отделения «Союза писателей России» Константин Гнетнев отметил большой вклад Летонмяки в развитие советской литературы в республике. Он подчеркнул важность восстановления памятника на могиле поэта и сохранения памяти о нем.

Помогли восстановить памятник сотрудники «ПСК Строитель». В мае они на безвозмездной основе выполнили подъем упавшей стелы и обновили бетонное основание памятника.