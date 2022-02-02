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В Петрозаводске появилась альтернатива вредным газировкам

Новости. Общество
13:36, 03 Февраля 2022
фото: © Борис Махренский

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В столице Карелии работает предприятие по производству сокосодержащих напитков без консервантов.

Когда Борис Махренский со своим компаньоном Александром Крулем создавали в 2020 году свое ООО, они не планировали заниматься производством. Он работали и работают над проектами, связанными с общепитом и не только. Но наблюдая за тем, как активно набирает обороты тренд на здоровье и правильное питание, предприниматели решили запустить линию по производству полезных напитков.

«Мой компаньон предложил начать производство напитков, и я согласился. У нас не было опыта в этой сфере, но чем больше мы в это погружались, тем больше нового мы для себя открывали. Безусловно, производство на пустом месте и без знаний не возникает, поэтому нашлись те люди, которые нам помогли в наших начинаниях», — вспоминает генеральный директор ООО «Хэлфи Фуд Энд Рест» Борис Махренский.

Предприниматели начали с простого: изучили рынок, потребности людей, тренды и конкурентоспособности продукта. Они решили, что их напитки должны стать альтернативой вредным газировкам и «пошли по пути натуральности». Так появился бренд Ecobreco.

«Мы производим сокосодержащие напитки, одним из которых является „Шорли“. „Шорли“ — это газированный, абсолютно натуральный напиток без добавления сахара и консервантов. Многим кажется такое название странным и непонятным. На самом деле мы его не придумывали, это реальное название напитка, который известен в Европе. Но европейцы используют в своей рецептуре яблочный сок, мы модернизировали напиток и стали использовать ягодное пюре, которое обогащено клетчаткой и сохраняет в себе все витамины и пользу ягод. Поэтому „Шорли“ — это действительно полезная альтернатива всем вредным газировкам», — отметил Борис Махренский.

Производители напитков надеются, что со временем жители Карелии и не только забудут о популярных, но вредных для здоровья лимонадах и обратят внимание на сокосодержащие напитки. Компаньоны уверены, что полезное может быть вкусным. А конкуренция их не пугает. Она была и будет. Хотя на данный момент в России не так много производителей, которые делают упор на натуральность.

«Конечно, это связано прежде всего с тем, что напиток с консервантом проще в реализации, поскольку имеет полугодовой или годовой срок годности, но тот же ВкусВилл доказал своим примером, что не нужно бояться продукции с коротким сроком годности. Нужно просто брать и делать», — говорит руководитель предприятия.

Помимо «Шорли» организация Махренского производит стерилизованные морсы, в которых предприниматели также соблюдают свое правило — максимум пользы без сахара и консервантов. В планах ООО «Хэлфи Фуд Энд Рест» выпуск еще нескольких видов продукции и выход на российский рынок.

Помогает новому предприятию Центр «Мой Бизнес», где всегда готовы ответить на все интересующие предпринимателей вопросы, проконсультировать по существующим видам поддержки для создателей своего дела. Центр занимается и продвижением карельской продукции на российском рынке с помощью различных ярмарок.

«Мы надеемся, что Центр „Мой Бизнес“ объявит конкурс на возмещение расходов, связанных с получением знака „Сделано в Карелии“. Это действительно нам очень поможет», — отметил Борис Махренский.

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