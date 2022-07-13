В Петрозаводске появится филиал федеральной онкологической клиники

Национальный медицинский исследовательский институт им. Н. Н. Петрова поможет в создании полноценного центра амбулаторной онкологической помощи в Петрозаводске.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков заручился поддержкой в создании полноценного ЦАОПа в Петрозаводске от директора НМИЦ им. Н. Н. Петрова Алексея Беляева. Руководитель министерства встретился с главный онкологом Северо-запада в Минздраве Карелии. Об этом Охлопков сообщил на своей странице в соцсети.

«Участие в этой работе Центра Петрова решит многие организационные, кадровые и другие вопросы, поможет обеспечить должное внимание онкопациенту на всех этапах — от момента, когда возникло подозрение на онкологию, до госпитализации и дальнейшей реабилитации. У многих пациентов отпадет необходимость ехать для получения медицинской помощи в Санкт-Петербург, наши врачи смогут перенимать опыт у питерских коллег», — пишет глава Минздрава республики.

По словам министра, в результате, в республике у специализированной федеральной клиники третьего уровня появится своя площадка, филиал, что позволит врачам центра проводить консультации (как очно, так и с помощью телемедицины), мастер-классы для врачей, акции по профилактике онкозаболеваний, скрининги для раннего выявления рака различных локализаций. Кроме того, существенно сократятся сроки направления пациента на лечение в Центр онкологии, поскольку пока еще многие медицинские технологии карельским онкобольным доступны только в федеральных клиниках.

«Молодым специалистам, которые будут работать в ЦАОПе, мы готовы предоставить служебное жилье и привлекательные меры поддержки, которые мотивируют их остаться в республике, потому что нашей онкологической службе нужны свежие силы», — подытожил Михаил Охлопков.

Ранее главный врач Республиканского онкологического диспансера Ерванд Хидишян рассказал о самой большой боли онкологической службы Карелии.