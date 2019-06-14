В Петрозаводске поймали водителя автобуса, выехавшего на "встречку"

Водителю грозит штраф или лишение прав за нарушение ПДД, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Инцидент произошел 6 июня в 10.39 на пр. Ленина в районе пересечения с ул. Андропова. Водитель автобуса 17-го маршрута выехал на полосу встречного движения.

По информации ГИБДД, нарушителя установили. Административный материал направлен на рассмотрение.

Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.