В Петрозаводске поймали водителя автобуса, выехавшего на "встречку"

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Водителю грозит штраф или лишение прав за нарушение ПДД, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
Инцидент произошел 6 июня в 10.39 на пр. Ленина в районе пересечения с ул. Андропова. Водитель автобуса 17-го маршрута выехал на полосу встречного движения.
По информации ГИБДД, нарушителя установили. Административный материал направлен на рассмотрение.
Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
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