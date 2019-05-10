В Петрозаводске построят велодорожку и дорожку для конькобежцев

Столице Карелии выделена из республиканского бюджета субсидия на спортобъекты.

Как сообщается в официальном паблике правительства Карелии в "ВКонтакте", поправками, принятыми по инициативе главы республики в региональный бюджет, предусмотрены 60 млн рублей на строительство велодорожек вдоль реки Лососинки и 5 млн рублей на разработку проектно-сметной документации и строительство конькобежной дорожки.

Напомним, ранее лидер велодвижения VELOVE Анастасия Неровная высказала свое мнение о планах городских властей вложить 60 млн рублей в полимерную велодорожку вдоль реки Лососинка в Петрозаводске. По мнению Анастасии, эти планы чиновников не помогут создать грамотную велотранспортную инфраструктуру.