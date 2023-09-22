«Смешно и грустно одновременно», — Колыхматова прокомментировала дорожную разметку в Петрозаводске

Подписчики прислали градоначальнице фото городской велодорожки.

Как рассказала 22 сентября врио главы Петрозаводска Инна Колыхматова, подписчики прислали ей фотографии с Лососинского шоссе, где расположена велодорожка. Градоначальница опубликовала фото в личном профиле и прокомментировала ситуацию.

«Смешно и грустно одновременно. Предложила всем заинтересованным встретиться на месте и решить.

На самом деле сумма-то в итоге не изменится, разметку поменяют, чтоб велосипедистам было комфортно. Уже на месте решили с подрядчиком, что завершенный вид должна приобрести и сама велосипедная дорожка. Спасибо, что подрядчик АО „АБЗ-Дорстрой“ согласился, несмотря на то, что проектом не был предусмотрен этот вид работ», — написала Инна Колыхматова.

«Это в математике от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. А в дорожном хозяйстве, если поспешили, то смеяться над ним будет весь город», — заявила врио мэра Петрозаводска.

«Как показывает практика, последовательность действий все-таки важна!», — заключила градоначальница.