В Петрозаводске предпенсионеров и пенсионеров бесплатно обучат работе на компьютере

С этого года обучение смогут пройти не только пенсионеры, но и предпенсионеры, сообщили в ОПФР по Карелии.

В октябре в Петрозаводске возобновятся занятия по обучению компьютерной грамотности.



Нынешней осенью курсы в Петрозаводске будут проходить одновременно в кооперативном техникуме Карелреспотребсоюза, который уже целый учебный год обучал старшее поколение, и в Карельском Институте развития образования. Поэтому желающие приобрести новые знания теперь могут выбрать удобное для себя место обучения, определить, куда лучше добираться – на ул. Правды, 31 или на пр. Первомайский, 1а.



Жителям из районов Карелии на период учебы будут на льготных условиях предоставляться места в общежитии кооперативного техникума. Занятия, как и в прошлом учебном году, будут проходить в течение недели по 4 академических часа каждый день, с понедельника по субботу включительно. В кооперативном техникуме в прошлом сезоне обучались одновременно 5 групп по 10-12 человек.



В настоящее время идет формирование групп для обучения. Подавать заявления на обучение можно уже сейчас – в любой клиентской службе Пенсионного фонда или в Отделении ПФР по Республике Карелия в Петрозаводске (ул. Кирова, 23). Информация о конкретной дате начала занятий будет размещена позже.