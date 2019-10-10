В Петрозаводске приставы арестовали имущество и счета фирмы-должника

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Компания накопила долги перед налоговиками и ООО "ТГК-1" в размере 270 тысяч рублей, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.
Компания задолжала ООО "ТГК-1" за ЖКУ, налоговой инспекции – госпошлину. Общая сумма долга превысила 270 тысяч рублей.
На счета организации-должника было обращено взыскание. Нежилые помещения на улице Мерецкова арестовали. Также судебным приставом к должнику была применена штрафная санкция в размере 50 тысяч рублей.
Не желая наступления еще более негативных последствий, директор погасил задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.
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