В Петрозаводске продолжается вывоз снега с дорог

Компания "Техрент" продолжает очистку проезжей городских магистралей.

По данным мэрии, работники подрядной организации накануне вывезли снег с проспекта Ленина (от перекрестка с улицей Куйбышева до площади Гагарина) и участка улицы Герцена (вблизи с перекрестком с улицей Гоголя).

В пятницу, 25 января, предусмотрена уборка снега с улицы Олонецкой и площади Кирова.

Администрация Петрозаводска напоминает водителям, что из-за работы дорожной и погрузочной техники и самосвалов движение по этим участкам улично-дорожной сети города может быть затруднено.