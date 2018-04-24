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Новости. Спорт
09:40, 24 Апреля 2018
фото: news.sportbox.ru

5 мая в Петрозаводске пройдет детско-юношеский турнир по футболу памяти Владимира Петтая

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Принять в нем участие впервые получили возможность юные футболисты со всех районов Карелии.

В соревнованиях примут участие спортсмены 2007 года рождения из карельской столицы и районов республики, а также футболисты из Финляндии.

Открытие турнира состоится 5 мая в 10 часов на центральном республиканском стадионе "Спартак". Все игры будут посвящены памяти выдающегося судьи, талантливого футболиста Владимира Петтая. Благодаря его усилиям в Карелии выросла целая плеяда молодых арбитров, обслуживающих матчи первой, второй лиги первенства России и региональные соревнования по футболу.

Завершением турнира станет торжественный вечер, который состоится в 18 часов в актовом зале ПетрГУ, где пройдет церемония награждения спортсменов, а также вечер памяти. В мероприятии примут участие арбитры FIFA Станислав Сухина, Алексей Николаев, а также руководитель Центра судейской и инспекторской подготовки по игровым видам спорта при ЛГУ им. А.С.Пушкина Виктор Кукла.

Генеральным партнером турнира выступит компания "Русский Лесной Альянс". За счет спонсорских средств впервые команды со всех районов республики получат возможность принять участие в турнире. Проживание, питание и участие для юных футболистов будет бесплатным.

"Мы постарались сделать спортивный праздник для карельских ребятишек, занимающихся футболом. Об этом всегда мечтал Владимир Петтай", - пояснил директор компании "Русский Лесной Альянс" Сергей Савицкий.

Напомним, Владимир Петтай начал судейскую карьеру в 1996 году, с 2003 года обслуживал матчи Высшей лиги, с 2007 года – матчи Премьер-лиги Чемпионата России по футболу. В 2010 году ему был присвоен статус "рефери ФИФА". Его последний матч национального уровня в качестве судьи стал сотым в карьере – Владимир Леонидович стал 22-м "сотником" чемпионатов России. Это была игра 13-го тура российского чемпионата между "Рубином" и "Динамо".

В 2011 году Владимир Петтай находился среди пассажиров авиалайнера Ту-134, который потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорт Петрозаводска.

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