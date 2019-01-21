В Петрозаводске пройдет "горячая линия" по вопросам материнского капитала

Во вторник, 22 января, состоится "горячая линия", посвященная вопросам осуществления ежемесячной выплаты из средств материнского капитала, сообщили в Отделении ПФР по Карелии.

На вопросы жителей Карелии о том, кто имеет право на получение ежемесячных выплат из материнского капитала, какова его сумма в 2019 году и как оформить заявление на получение выплаты, ответит начальник отдела социальных выплат Отделения Ольга Александровна Поянен.

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