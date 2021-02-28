В Петрозаводске прошел второй Форум социальных предпринимателей Карелии

Торжественное открытие форума состоялось 26 февраля.

Форум объединил предпринимателей, работающих в социальной сфере. Совместно с Корпорацией развития Республики Карелия участники форума смогли обменяться опытом, а также ознакомиться с мерами господдержки своих проектов.

Приветственное слово сказал вице-премьер правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов. В своем выступлении он подчеркнул важность социального предпринимательства. Социальные предприниматели могут рассчитывать на грант в 500 тысяч рублей, а также иные меры поддержки. Для этого необходимо состоять в реестре социальных предпринимателей.





"Для того, чтобы стать социальным предпринимателей, надо обратиться в Корпорацию развития республики Карелия и представить свой проект, – объяснил Дмитрий Родионов. – Если ваш проект соответствует необходимым критериям, то вы попадаете в реестр и можете претендовать на поддержку".

С критериями можно ознакомиться на сайте Корпорации развития Республики Карелия. Дмитрий Родионов выразил надежду, что перечень этих критериев в самое ближайшее время будет расширен, и все больше проектов смогут получить статус социальных.

На церемонии открытия Форума состоялось награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года". Предприниматели представляли свои проекты, и лучшие были отмечены наградами и дипломами.





В сфере социального обслуживания лучшим был назван инклюзивный центр психологической реабилитации и социальной адаптации "Твой мир". Главным инструментом в работе центра является шлем виртуальной реальности.

"Организация, на базе которой реализован наш проект – это центр социального обслуживания лиц с ограниченными возможностями "Благодать", организация с 20-летним стажем, – рассказал руководитель проекта Андрей Иванов. – Проект "Твой мир" был реализован при поддержке Фонда Президентских грантов 3 года назад. Мы дарим людям хорошее настроение посредством виртуальной реальности и уютной обстановки в нашем центре".

Еще один проект-победитель – это гидрокинезотерапия детей с особенностями здоровья.

"Я занимаюсь грудничковым плаванием, и недавно мы стали заниматься с детьми с особенностями развития, – рассказывает Анна Седлецкая, идеолог и руководитель проекта. – Мы организовали инклюзивные группы, когда вместе со здоровыми малышами плаванием занимаются дети с особенностями развития, например, с нарушениями опорно-двигательного аппарата".

Также был отмечен проект под названием "Здоровью годы не помеха", реализованный в пансионате для пожилых. Средний возраст подопечных пансионата – от 77 лет, всего в занятия вовлечены около 60 человек. Проект посвящен реабилитации пожилых людей, которым тоже необходимо вести активный образ жизни, несмотря на возраст. В рамках проекта уже приобретены тренажеры, с пожилыми людьми занимается инструктор по адаптивной физкультуре. Кроме того, многие из них одинокие, а на этих занятиях участники знакомятся, общаются.

Всего на сегодняшний день в региональном реестре социальных предпринимателей 15 субъектов, но региональные власти надеются, что со временем это количество будет расти.