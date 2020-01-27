В Петрозаводске прошли одиночные пикеты в поддержку Юрия Дмитриева (ФОТО)

Акция приурочена к дню рождения арестованного исследователя сталинских репрессий.

Группа гражданских активистов Петрозаводска провела 28 января одиночные пикеты на проспекте Ленина в поддержку руководителя Карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева, который находится сейчас под стражей по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей приемной дочери. Как сообщили участники акции "Столице на Онего", пикеты приурочены к дню рождения известного исследователя сталинских репрессий, уголовное дело которого уже несколько месяцев рассматривается в городском суде.



©Валерий Поташов/Столица на Онего



Участники акции. Фото: Валерий Поташов

Друзья и знакомые Дмитриева вышли на главную улицу карельской столицы с плакатами "Не допустим повторения Сандармоха!", "Нет реваншу НКВД!", "Юрий Дмитриев – узник совести!". Кроме того, как сообщили участники акции, сегодня вечером на площадке арт-пространства Agriculture Сlub пройдет презентация книги Юрия Дмитриева "Место памяти Сандармох", которую руководитель Карельского отделения "Мемориала" написал, находясь под стражей. Книгу представит друг и соавтор Дмитриева, руководитель центра "Возвращенные имена" при Российской национальной библиотеке Анатолий Разумов.



©Валерий Поташов/Столица на Онего

Напомним, известного исследователя сталинских репрессий задержали в декабре 2016 года после того, как в его домашнем компьютере сотрудники правоохранительных органов обнаружили фотографии обнаженной приемной дочери Дмитриева. Против руководителя Карельского отделения "Мемориала" было возбуждено уголовное дело об изготовлении детской порнографии, однако весной 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Юрия Дмитриева по этому обвинению и предоставил ему право на реабилитацию.

В июне 2018 года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, после чего руководитель Карельского отделения "Мемориала" был вновь арестован – уже по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей приемной дочери. Судебный процесс по этому делу продолжается в городском суде Петрозаводска более года. В феврале в суде начнутся прения сторон.