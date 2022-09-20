В Петрозаводске расторгли 50 договоров аренды земельных участков

Администрация карельской столицы активизировала работу по расторжению договоров аренды и освобождению земельных участков.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в городе усилена работа, направленная на предупреждение роста дебиторской задолженности и своевременное прекращение правоотношений с недобросовестными плательщиками.

Действуя в интересах Министерства имущественных и земельных отношений Карелии, которое уполномочило администрацию города на осуществление работы с арендаторами, мэрия расторгла 50 договоров аренды. В суд было направлено 25 исковых требований о расторжении таких договоров и освобождении земельных участков, по 21 делу приняты соответствующие решения.

Также арендаторам было направлено 117 предупреждений о необходимости исполнения обязательств, в том числе — по возврату земельных участков. Не дожидаясь принудительного исполнения решений, 15 арендаторов уже освободили земельные участки.

В мэрии напомнили, что требовать расторжения договора арендодатель может при невнесении платы более двух сроков подряд или при выявлении других существенных нарушений условий договора.

Узнать о недоимках можно либо на интернет-ресурсе «Проверка задолженности перед городским бюджетом», либо в МКУ «Петрозаводский центр учета имущества».