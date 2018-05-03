В Петрозаводске раздадут георгиевские ленточки

В канун празднования Дня Победы каждый желающий сможет получить патриотический символ в одной из гостиниц.

Акция по раздаче патриотических символов пройдет в отеле "Онего Палас", сообщили в городской администрации.

Георгиевская ленточка - знак памяти о событиях Великой Отечественной войны, благодарности героям и скорби о павших за свободу Родины.

Получить ленточку можно будет в период с 7 по 9 мая у стойки регистрации отеля.