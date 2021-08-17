В Петрозаводске росгвардейцы помешали мужчине добраться по балкону в квартиру экс-возлюбленной

Молодая петрозаводчанка вызвала охрану, когда ее бывший возлюбленный решил штурмовать балкон.

Как сообщают в Росгвардии, около полуночи 18 августа к молодой петрозаводчанке пришел бывший возлюбленный. Женщина его не впустила, тогда он решил проникнуть через балкон второго этажа.

Пока злоумышленник осуществлял подъем, озвучивая угрозы физической расправой, женщина активировала тревожную сигнализацию.

Прибывшая на место группа задержания приняла заявление от потерпевшей. Задержанный был доставлен в отдел полиции.

Ранее сообщалось, как росгвардейцы помешали жителям Карелии бесплатно выпить и закусить.