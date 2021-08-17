Росгвардейцы помешали жителям Карелии бесплатно выпить и закусить

Сотрудники Росгвардии пресекли попытки кражи спиртного и продуктов питания из магазинов.

Ранним утром 17 августа сработала тревожная сигнализация одного из гипермаркетов Петрозаводска. Группа задержания выяснила на месте, что двое мужчин пытались похитить крепкий алкоголь и продукты питания. Злоумышленники были задержаны. В Кеми за аналогичное правонарушение в сетевом магазине сотрудниками Росгвардии был задержан местный житель.

Нарушителей передали полиции. Участковые уполномоченные полиции проводят проверки по фактам хищений.

Ранее сообщалось, что житель Петербурга снимал штаны и ругался в присутствии дам на заправке в Карелии.