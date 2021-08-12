Житель Петербурга снимал штаны и ругался в присутствии дам на заправке в Карелии

Сотрудники Росгвардии задержали жителя Санкт-Петербурга, который успел шокировать женщин на деревенской заправке в Карелии.

Сегодня ночью в Олонецком районе росгвардейцы задержали жителя Санкт-Петербурга. Сигнал тревоги поступил с охраняемой автозаправки, расположенной в деревне Верховье. Об этом сообщает управление Росгвардии.

Операторы АЗС, молодые женщины, сообщили прибывшей группе задержания, что мужчина солидного возраста находился около окошка операторов, мешал работать, оскорблял женщин и снимал штаны.

При установлении личности выяснилось, что это 52-летний гость республики. Он передан в полицию.

Ранее сообщалось, как в Карелии росгвардейцы нашли в кустах угнанный автомобиль.