В Петрозаводске сбит пешеход, личность которого не могут установить

На Лесном проспекте иномарка сбила мужчину, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В минувший понедльник 26 ноября в 19.35 в Петрозаводске напротив дома №11 по Лесному проспекту 26 летний водитель, управляя автомобилем Kia Spectra, совершил наезд на пешехода, переходившего пдорогу в непредназначенном для перехода месте.



фото ГИБДД Петрозаводска

В результате происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован. Личность пострадавшего не установлена.