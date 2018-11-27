В Петрозаводске сбит пешеход, личность которого не могут установить

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На Лесном проспекте иномарка сбила мужчину, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
В минувший понедльник 26 ноября в 19.35 в Петрозаводске напротив дома №11 по Лесному проспекту 26 летний водитель, управляя автомобилем Kia Spectra, совершил наезд на пешехода, переходившего пдорогу в непредназначенном для перехода месте.
В результате происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован. Личность пострадавшего не установлена.
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