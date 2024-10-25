В Петрозаводске скоропостижно скончался врач-травматолог

Умер Анатолий Алексеевич Козлов.
О смерти врача рассказали в Минздраве Карелии.
Скоропостижно ушел из жизни врач-травматолог-ортопед Анатолий Алексеевич Козлов. Он умер в минувшую субботу, 26 октября, сообщили в источнике.
Анатолий Алексеевич работал с 1990 по 2014 годы в Республиканской больнице имени В. А. Баранова, с 2014 по 2017 годы — в травматологическом пункте Больницы скорой медицинской помощи, с 2017 года — в Городской детской больнице.
В сети выразили соболезнования родным и близким Анатолия Алексеевича.
Прощание состоится в четверг, 31 октября, с 13.00 до 14.00 в траурном зале на ул. Кирова, 40.
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