В Петрозаводске скоропостижно скончался врач-травматолог

Умер Анатолий Алексеевич Козлов.

О смерти врача рассказали в Минздраве Карелии.

Скоропостижно ушел из жизни врач-травматолог-ортопед Анатолий Алексеевич Козлов. Он умер в минувшую субботу, 26 октября, сообщили в источнике.



Анатолий Алексеевич работал с 1990 по 2014 годы в Республиканской больнице имени В. А. Баранова, с 2014 по 2017 годы — в травматологическом пункте Больницы скорой медицинской помощи, с 2017 года — в Городской детской больнице.



В сети выразили соболезнования родным и близким Анатолия Алексеевича.



Прощание состоится в четверг, 31 октября, с 13.00 до 14.00 в траурном зале на ул. Кирова, 40.