11:42, 14 Февраля 2019
В Петрозаводске следить за движением маршрутных автобусов можно будет в режиме "онлайн"
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Действующая система "Умный транспорт" будет усовершенствована, сообщили в мэрии Петрозаводска.
С помощью программы в режиме реального времени можно узнавать о перемещении городского общественного транспорта.
"В настоящее время мы ведем переговоры с представителями компаний-перевозчиков, осуществляющих деятельность на территории города. Есть определенные технические нюансы, которые не позволяют подключить автобусы к действующей сейчас системе в кратчайшие сроки, но к лету такая возможность появится", – отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.
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