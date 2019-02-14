В Петрозаводске следить за движением маршрутных автобусов можно будет в режиме "онлайн"

Действующая система "Умный транспорт" будет усовершенствована, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С помощью программы в режиме реального времени можно узнавать о перемещении городского общественного транспорта.

"В настоящее время мы ведем переговоры с представителями компаний-перевозчиков, осуществляющих деятельность на территории города. Есть определенные технические нюансы, которые не позволяют подключить автобусы к действующей сейчас системе в кратчайшие сроки, но к лету такая возможность появится", – отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.